Mais um clube associado a Cancelo e é da Premier League

Cancelo tem contrato com o Manchester City e estará na mira do Arsenal, dizem em Inglaterra.

João Cancelo promete agitar o mercado de transferências de verão. O lateral direito está emprestado pelo Manchester City ao Bayern, mas não vai continuar em Munique e, de acordo com a imprensa italiana, poderá não ficar nos citizens. Já foi associado a alguns grandes clubes europeus, com destaque para Barcelona e Real Madrid, e o Arsenal é mais recente.

De acordo com o portal 90min, o internacional português agrada a Mikel Arteta, treinador dos gunners que trabalhou com Cancelo quando era adjunto de Guardiola no Manchester City.