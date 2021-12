Acumulam-se casos na Premier League: Fábio Silva testa positivo à covid-19

Fábio Silva, do Wolverhampton, testou positivo à covid-19 e falhar+a os próximos jogos dos Wolves, revelou io treinador Bruno Lage.

"Temos dois casos positivos no plantel. O Yerson Mosquera, que já está em isolamento, e o Fábio Silva, embora o Fábio ainda estejamos à espera do resultado de um segundo teste", afirmou Bruno Lage, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de domingo com o Chelsea, da 18.ª jornada da Liga inglesa.

O internacional português, de 19 anos, foi contratado ao FC Porto em 2020/21 cumpre a segunda temporada nos Wolves, embora seja pouco utilizado por Lage. O avançado tem apenas 37 minutos na Premier League.

A 18.ª jornada da Premier League já tem cinco jogos adiados, todos por causa de casos positivos em várias equipas.

A formação de Bruno Lage ocupa atualmente o oitavo lugar, com 24 pontos.