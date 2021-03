Depois de Jota ficar afastado da fase de grupos é Rafael Leão que arrisca falhar a competição por lesão

Rafael Leão tem o Europeu de sub-21 em risco. O Milan informou que o avançado convocado por Rui Jorge e que se deveria reunir com os colegas no domingo sofreu uma lesão muscular de grau 1 no bíceps femoral da coxa esquerda.

O jogador português saiu com queixas no jogo com o Nápoles no fim de semana e não foi convocado para o jogo ante o Manchester United da Liga Europa. O problema poderá ser resolvido rapidamente, a questão é que o Euro sub-21 começa em sete dias, competição na qual Portugal enfrenta Croácia, Inglaterra e Suíça em busca de um lugar de apuramento para a decisão do troféu em maio.

Recorde-se que já hoje ficou confirmada uma entorse no tornozelo de Jota, fazendo o extremo parar quatro semanas, logo falhando a competição.

No Milan, Davide Calabria vai ter de ser operado ao menisco do joelho direito e não deverá voltar a jogar nesta época.