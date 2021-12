Os 100 melhores do ano do The Guardian: dois portugueses no top-20

Jornal inglês destacou os anos de Rúben Dias e Bruno Fernandes

Bruno Fernandes e Rúben Dias são as mais recentes entradas no top-100 dos melhores do ano de 2021 para o jornal The Guardian.

O médio do Manchester United foi considerado o 16º melhor jogador do ano que agora termina, também muito devido ao "espírito" e capacidade de liderança num Manchester United à procura de líderes.

Rúben Dias está um pouco acima, no 14º posto, e o jornal britânico elogia a capacidade do português rapidamente se ter tornado num capitão dentro e fora do campo para o Manchester City.

Diogo Jota, no 88º posto, João Félix, no 84º, João Cancelo, no 63º, e Bernardo Silva, no 45º posto, foram os outros portugueses distinguidos, até ao momento, pelo The Guardian.

Eis a lista entre o 11º e o 100º colocado:

11 - Romelu Lukaku

12 - Donnarumma

13 - Neymar

14 - Rúben Dias

15 - Harry Kane

16 - Bruno Fernandes

17 - Federico Chiesa

18 - Joshua Kimmich

19 - Luis Suárez

20 - Édouard Mendy

21 - Pedri

22 - Leonardo Bonucci

23 - Sadio Mané

24 - Giorgio Chiellini

25 - Phil Foden

26 - Nicolò Barella

27 - Mason Mount

28 - Thomas Muller

29 - Raheem Sterling

30 - Lautaro Martínez

31 - Vinícius Júnior

32 - Di María

33 - Jan Oblak

34 - Alexander-Arnold

35 - Gundogan

36 - Manuel Neuer

37 - Marco Verrati

38 - Hakimi

39 - Son

40 - Luka Modric

41 - Serge Gnabry

42 - Alphonso Davies

43 - Virgil Van Dijk

44 - Marquinhos

45 - Bernardo Silva

46 - Rodrigo de Paul

47 - Kai Havertz

48 - Antonio Rudiger

49 - Memphis Depay

50 - César Azpilicueta

51 - Gerard Moreno

52 - Emiliano Martínez

53 - Thibaut Courtois

54 - Simon Kjaer

55 - David Alaba

56 - Zlatan Ibrahimovic

57 - Dusan Vlahovic

58 - Thiago Silva

59 - Declan Rice

60 - Riyad Mahrez

61 - Jack Grealish

62 - Lorenzo Insigne

63 - João Cancelo

64 - Leon Goretzka

65 - Toni Kroos

66 - Ciro Immobile

67 - Alisson

68 - Casemiro

69 - Paul Pogba

70 - Reece James

71 - Marcos Llorente

72 - Jude Bellingham

73 - Leonardo Spinazzola

74 - Kyle Walker

75 - Ederson

76 - Antoine Griezmann

77 - Kasper Schmeichel

78 - Luke Shaw

79 - Patrik Schick

80 - Roberto Firmino

81 - Marcelo Brozovic

82- Sergio Busquets

83- Duván Zapata

84 - João Félix

85 - Burak Yilmaz

86 - Mikel Oyarzabal

87 - Luis Díaz

88 - Diogo Jota

89 - Dusan Tadic

90 - Dani Olmo

91 -Julián Álvarez

92 - Rodri

93 - Sébastien Haller

94 - Keylor Navas

95 - Bukayo Saka

96 - Joakim Mæhle

97 - Fabinho

98 - Gavi

99 - Youri Tielemans

100 - Pierre-Emile Højbjerg