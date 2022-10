Mais de 20 mil adeptos fazem a festa durante treino de Vítor Pereira

Treino do Corinthians

O Corinthians prepara a segunda mão da final da Taça do Brasil, após o 0-0 registado na receção ao Flamengo.

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, encontra-se a preparar a segunda mão da Taça do Brasil, que será disputada na casa do Flamengo na madrugada de quinta-feira (1h45) e o mais recente treino da equipa ficou marcado pela presença de 27 mil adeptos.

Em clima de festa, os adeptos mostraram o seu apoio à equipa, que não ficou indiferente e fez questão de agradecer, no regresso aos balneários.

Na primeira mão, os comandados do técnico português registaram um nulo (0-0) caseiro diante do Mengão.

A torcida do Corinthians abraçou a equipe no treino aberto antes da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17).



