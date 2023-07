Maguire vai deixar de ser capitão do Manchester United: eis o novo líder

Mesmo que o central continue em Old Trafford, braçadeira passará para o braço de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes vai ser o próximo capitão do Manchester United. A decisão já está tomada e será comunicada ao grupo nos próximos dias por Erik Ten Hag.

De acordo com o The Sun, o internacional português ficará como líder máximo dos red devils, mesmo que Maguire continue no plantel em 2023/2024, algo que não é certo.

Leia também Internacional A grande penalidade falhada por Abel Ruiz no último suspiro do Europeu de sub-21 A Inglaterra venceu este sábado a Espanha por 1-0 na final do Europeu sub-21. Aos 90+9 minutos, Abel Ruiz, avançado espanhol do Braga, teve a oportunidade de empatar o jogo e forçar o prolongamento, dispondo de uma grande penalidade, mas o guarda-redes James Trafford levou a melhor, defendendo a cobrança e ainda uma recarga.

Tendo já 185 partidas com as cores do Manchester United, Bruno Fernandes tornou-se numa das grandes figuras do clube de Old Trafford desde que chegou, no início de 2020. Na última época, foi muitas vezes capitão, uma vez que Maguire esteve quase sempre no banco.

Contratado no verão de 2019, por 87 milhões de euros, Harry Maguire é, por esta altura, a quinta opção de Ten Hag para a posição de central, atrás de Varane, Lisandro, Lindelof e, até, do lateral Luke Shaw.