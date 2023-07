Má estreia para o treinador Bruno Romão no Egito

Pharco, orientado pelo português, foi derrotado por três golos sem resposta.

Bruno Romão teve uma péssima estreia à frente do Pharco, ao sofrer uma derrota caseira por 3-0 diante do Masry, no campeonato do Egito.

A equipa de Alexandria sofre um tento na primeira parte e tentava chegar ao empate quando um jogador seu foi expulso, o que permitiu ao opositor arrancar para o triunfo.

O Pharco podia subir ao quinto lugar da tabela, mas assim mantém-se em nono.