Luís Maximiano não pensa no Mundial:"O que me importa é o presente, faltam muitos meses"

Guarda-redes tem recebido elogios pelas exibições no Granada

Luís Maximiano tem sido uma das grandes surpresas da presente edição da LaLiga, liderando a lista de guardiões com mais defesas no campeonato (107) e, apesar da posição delicada do Granada, que luta para não descer, tem despertado a atenção de outros emblemas europeus.

Com o Nápoles, de acordo com a imprensa espanhola, a estar atento às exibições do português, Maximiliano garantiu esta quinta-feira apenas estar focado no antepenúltimo classificado da prova.

""Estou ciente dos rumores, mas não quero saber de nada. Temos um mês pela frente e quero dar o meu melhor nos restantes jogos", reiterou à rádio Marca.

Luís Maximiano, de 23 anos, ainda aguarda pela primeira internacionalização por Portugal e, apesar de o Mundial'2022 estar no horizonte, o guardião explicou que não pensa demasiado em se Fernando Santos está a acompanhar o trajeto na LaLiga.

"O que me importa é o presente, faltam muitos meses e não posso ter isso [Mundial] na cabeça. Quero dar o meu melhor todos os dias, para que as coisas venham e corram bem", explicou.

Com 30 jogos efetuados pelo Granada esta época, Luís Maximiano revelou ainda sentir-se completamente integrado no clube e na cidade, acrescentando que planeia continuar em Espanha, de forma a "continuar a crescer" e a tornar-se num "guarda-redes melhor".