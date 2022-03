Luís Maximiano lidera a lista de guarda-redes com mais defesas em La Liga

Guarda-redes português em destaque na Liga espanhola.

Luís Maximiano, guarda-redes do Granada, fez na segunda-feira quatro defesas no jogo com o Cádiz, que terminou empatado 0-0, liderando a lista de guarda-redes com mais defesas em La Liga.

O guardião português está no topo com 89 defesas, à frente de Conan Ledesma, do Cádiz, com 83. Diego López, do Espanhol, fecha o pódio, com 81. Seguem-se Matías Dituro, do Celta, com 74, Thibaut Courtois, do Real Madrid, com 69, e Sergio Herrera, do Osasuna, com 59.