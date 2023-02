A Juventus está a defrontar a Lázio, em jogo dos quartos de final da Taça de Itália. Aos 44 minutos, o guarda-redes português Luís Maximiano calculou mal a saída dos postes e permitiu que o central Bremen inaugurasse o marcador para a Vecchia Signora, estreando-se a marcar pela formação de Turim.

