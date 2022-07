Luís Maximiano é alvo prioritário em Itália e negociações está abertas

Guarda-redes formado no Sporting encara a mudança para a Lázio com bons olhos e está determinado em dar o salto após a descida dos andaluzes, que ainda insistem em realizar um bom encaixe com o atleta.

Determinada a reforçar uma posição que ficou orfã do titular Strakosha, que não renovou contrato, a Lázio tem Luís Maximiano como alvo prioritário para o reforço da baliza com vista à temporada 2022/2023.

De acordo com o que O JOGO apurou, o quinto classificado da última edição da Serie A abriu negociações com o Granada para a contratação do guarda-redes português, mas estas ainda estão longe de se concretizarem devido às posturas distantes dos clubes.

Despromovido à segunda divisão espanhola, o emblema andaluz sabe que a missão de segurar Max, um dos poucos pontos positivos numa época para esquecer, será difícil, mas não abdica de realizar um encaixe significativo por um jogador com contrato até 2025: tem apontado para uma cláusula superior a 20 M€. Por seu lado, a Lázio não está disposta a chegar a tais valores e acenou com uma proposta de empréstimo com opção de compra e conta com a vontade do guarda-redes formado no Sporting para convencer o Granada a aceitar.

Este entende que merece jogar num campeonato com outra visibilidade e encara a mudança para a capital transalpina, onde teria boas possibilidades de ser titular na Serie A, com bons olhos.



Defesa do Real é reforço

Enquanto espera pela definição das negociações com o Granada por Luís Maximiano, a Lázio já garantiu um reforço para a defesa. De acordo com a Imprensa italiana, os biancocelesti chegaram a acordo com o Real Madrid para o empréstimo do jovem central Mario Gila que, aos 21 anos, já disputou dois jogos na equipa principal merengue.