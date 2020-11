Luís Figo revela qual o jogador que mais se parece com ele a jogar

O antigo internacional português revelou qual o jogador que mais se parece a ele próprio a jogar.

Luís Figo revelou em declarações ao jornal espanhol Marca qual o jogador no ativo que considera mais parecido consigo mesmo a jogar.

"Se me perguntas por um jogador que me lembre a minha maneira de jogar, digo-te que gosto muito do Dembélé. Teve muito azar com as lesões, mas tem um potencial enorme", começou por dizer.

"Mas também há outros como Gnabry, do Bayern, é muito bom, jovem. Eles jogam como extremos e gosto do atrevimento deles a procurar o um contra um. Ansu Fati também começou assim, são jogadores que gosto porque eles gostam de arriscar e não têm medo. E isso é importante para equipas que jogam com extremos. Também gosto do Portu, da Real Sociedad", finalizou.