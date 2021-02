Luís Figo de luto: faleceu a mãe do antigo internacional português

Mãe do ex-futebolista estava internada num hospital de Lisboa.

Luís Figo, antigo internacional português, está de luto pelo falecimento da mãe, Maria Joana, avançou esta segunda-feira o Correio da Manhã.

De acordo com as mesmas informações, a mãe do ex-futebolista estava internada num hospital de Lisboa e viu o estado de saúde agravar-se nos últimos dias.

O antigo jogador de clubes como Sporting, Barcelona e Real Madrid acompanhou de perto a doença da mãe, fazendo viagens constantes de Madrid, onde vive com a mulher e as três filhas.

O Sporting já manifestou o seu pesar pela perda do antigo atleta do clube, em comunicado no site oficial.

"O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Maria Joana Figo, mãe do antigo futebolista verde e branco Luís Figo. Aos familiares e amigos, em especial a Luís Figo, o Clube endereça as mais sentidas condolências", escreve o emblema leonino.

O JOGO endereça as mais sentidas condolências ao antigo internacional português bem como a toda a família.