Luís Castro vê Botafogo empatar no Chile: "Deveríamos ter ganho"

Luís Castro, treinador do Botafogo

Empate a dois golos em casa do Magallanes, para a Taça Sul-Americana.

O Botafogo, orientado pelo português Luís Castro, empatou a dois golos em casa do Magallanes, do Chile, em jogo da primeira jornada do Grupo A da Taça Sul-Americana.

Soares, ex-Nacional, V. Guimarães e FC Porto, abriu as contas aos 6', mas Canales empatou ainda na primeira parte (16'). No segundo tempo, Eduardo (58') voltou a colocar a formação brasileira na frente do marcador, antes de Contreras (75') fixar o resultado final.

"O adversário conseguiu chegar ao empate num erro técnico nosso. Deveríamos ter vencido. Até pelas estatísticas, pelas 14 finalizações contra cinco. Infelizmente, não foi possível", lamentou Luís Castro no final.

"O domínio após a expulsão foi claro. Magallanes teve uma oportunidade para golo, num erro técnico nosso. Na expulsão, ficámos em vantagem numérica e deveríamos ter fechado o jogo. Não conseguimos. Estamos no inicio da competição, embora seja curta, mas está tudo em aberto. Deveríamos ter ganho", insistiu.