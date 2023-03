Luís Castro tenta contratar um velho conhecido para o Botafogo

Clube do treinador português fez uma proposta por Davidson, agora no Wuhan Three Towns

Davidson, avançado orientado por Luís Castro no Chaves e no V. Guimarães, está de novo na mira do técnico luso. O Botafogo, clube que dirige, fez uma proposta pelo avançado, agora no Wuhan Three Towns.

Segundo informam no Brasil, a primeira proposta pelo avançado de 32 anos foi recusada, mas o Botafogo vai voltar à carga.

Davidson foi o melhor jogador do campeonato chinês em 2022 e com 18 golos e 13 assistências foi decisivo para a conquista do título.