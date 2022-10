Luís Castro: "Taça Libertadores? Olhamos sempre para cima, é isso que nos move"

Declarações de Luís Castro após o Botafogo-Bragantino (2-1), partida relativa à 34.ª jornada do Brasileirão.

Botafogo está a um ponto de distância do primeiro lugar de qualificação para a Taça Libertadores: "Sempre considerei o Brasileirão como um dos campeonatos mais equilibrados do mundo. Três pontos mudam tudo. Mantive-me sempre equilibrado. Não entro em depressão nem em euforias. Confio muito no trabalho dos jogadores, na proposta de treino. Esse equilíbrio é o que nos faz hoje estar de uma forma descansada quando antes havia uma possível queda para a Série B. Temos no horizonte a luta por uma competição internacional. Olhar sempre para cima. E o que vemos ao olhar para cima é uma vaga na pré-Libertadores. É isso que nos move todos os dias: ganhar, ganhar, ganhar. Somos uma família boa".

Temporada marcada por lesões: "Temos jogadores que não tiveram férias. É um ponto negativo que temos. O jogador, como todos nós, tem de ter. Eu também não tive. Saí de um campeonato e fui para outro. Quando eles terminaram a temporada em junho ou julho, entraram aqui direto e continuaram a jogar. É um fator decisivo para termos as lesões".