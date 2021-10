Luís Castro soma quinta vitória em cinco jogos no campeonato

Redação com Lusa

O Al Duhail, orientado pelo treinador português Luís Castro, venceu hoje em casa por 3-0 o Al Rayyan, para a sexta jornada da liga do Catar, e segue na segunda posição com um jogo a menos.

O brasileiro Edmilson Júnior, de grande penalidade aos três minutos, Almoez Ali, também de castigo máximo aos 40, e o queniano Michael Olunga, aos 55, foram os marcadores dos golos da quinta vitória consecutiva em cinco jogos no campeonato do Al Duhail.

A equipa de Luís Castro segue na segunda posição da liga do Catar, com 15 pontos, mas menos um jogo do que o atual líder Al Sadd, que soma 18 e conta por triunfos todos os seis jogos realizados.

O Al Rayyan, treinado pelo francês Laurent Blanc e que soma apenas um triunfo, segue na sexta posição, com seis pontos.