Luís Castro sobre o Botafogo: "Eu não sou milagreiro"

Luís Castro aborda os primeiros meses no comando do Botafogo e avisa que nem tudo pode ser medido pelos resultados. Na entrevista ao Globoesporte fala ainda do tempo que precisa

Botafogo como Luís Castro pretende: "O tempo no futebol não é o tempo da vida normal das pessoas. Eu sei que se já não entregar isso às pessoas, a instabilidade fica instalada e muita gente fica perturbada e não se vive em paz. E quando não se vive em paz, não se atinge os objetivos. Acho que há contextos ideais para desenvolver trabalho e no futebol precisa muito desses contextos ideais. Eu sei a responsabilidade que eu tenho dentro do clube e sei da responsabilidade que tenho na minha profissão. Tem que ser rápido."

O que é uma equipa "mandona": "É a que se faz sentir em campo, é uma equipa que gosta de ter o jogo totalmente controlado, no seu momento ofensivo e defensivo. Que não se sente frágil em nenhum dos momentos. Muitas vezes nós achamos que uma equipa só manda quando tem a bola. Acho que sim, acredito que uma equipa manda mais quando tem a bola, mas não deixa de mandar quando não tem. E manda como? Manda quando essa arte de se defender é desempenhada de uma forma eficaz. Então, é isso, é uma equipa que se faz sentir em campo."

Exemplo do Botafogo: "Não somos uma equipa mandona ainda. Sinto-me muito triste por isso. Ainda somos uma equipa que se instabiliza muito ao longo dos jogos, se deixa instabilizar. As coisas na vida são esquecidas muito rápidas. Muita gente esqueceu que nós não tivemos pré-temporada, e as pessoas dizem que demorei a encontrar uma equipa. Claro, eu não sou milagreiro. Eu tenho que ter o meu tempo, contato com a minha equipa para saber o que que acontece. "Ah, só agora que está encontrando uma equipea?". Claro, e pode ser diferente, não? Ou então, se não for assim, então nunca se faz pré-temporada. Começa logo. Nós fizemos a pré-temporada e ainda por cima sem treinar como queríamos. Não digo que isso foi fatal, porque nós conseguimos bons resultados, mas alguns deles foi com grande dose de sorte. Nós tivemos vitórias de sorte. Em algumas vezes o adversário teve sorte e em outras nós tivemos."