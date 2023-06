Luís Castro sem proposta de renovação: "Não me preocupa"

Treinador tem mais um ano de contrato com o Botafogo

Em entrevista ao Futcast, Luís Castro revelou que ainda não foi contactado para renovar contrato com o Botafogo.

"Ninguém falou comigo sobre isso. Não é uma coisa que me preocupe. Não faço ideia. Respeito muito o organograma do clube e faço o trabalho que me foi pedido", começou por dizer.

O treinador português, ligado aos brasileiros até 2024, falou ainda de eventuais convites: "Nesse momento da minha vida, não faz parte ouvir solicitações de trabalho. O meu agente reporta-me aquilo que há de concreto, de vez em quando diz-me 'Luís há isto, há aquilo'. Há cláusulas no meu contrato a minha saída a qualquer momento do clube assim como há para a minha demissão. Sempre negociei meus contratos com cláusulas que valem para os dois lados. Porque a vida não pode ser de uns dominarem os outros. É uma coisa que defendo muito e, se defendo, tenho que praticar. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que eu disse. Se eu não estiver satisfeito, solicito a minha saída, se estou de acordo com tudo então desejo continuar, embora esteja sujeito às vontades do clube".