Luis Castro: "Se jogas ao ataque já sabes que o Real Madrid te vai matar"

Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk

Treinador português contou à Marca os segredos das duas vitórias sobre os merengues

À frente do Shakhtar Donetsk, Luis Castro conseguiu esta temporada derrotar equipas como o Real Madrid ou a Atalanta, dois emblemas que esta noite se defrontam em Bérgamo para a Liga dos Campeões.

Foi nessa qualidade que o treinador português foi entrevistado pela "Marca", respondendo, quando lhe perguntaram qual o principal segredo para ter tão bons resultados nas provas europeias: "Não podemos ter medo de nenhuma equipa nem de jogar em nenhum estádio. Existe sempre uma determinada probabilidade de podermos ganhar. Há sempre essa hipótese, mesmo sabendo que podemos perder. Foi o que aprendi nas minhas etapas no FC Porto, no V. Guimarães e no Shakhtar. O nosso clube tem muita história na Europa porque se sente bem, sente-se seguro e tranquilo."

No total, foram cinco golos marcados pelo Shakhtar ao Real Madrid: dois em Kiev e três em Madrid. Uma façanha, como assinalou o jornalista espanhol.

"São jogos tremendos porque o Real é uma das melhores equipas do mundo. Não há segredo, mas sim uma filosofia de trabalho. É preciso analisar os espaços em campo. Se jogas ao ataque, já sabes que o Real te vai matar. Por isso tínhamos que montar um jogo contrário, para sairmos com equilíbrio e com sentido. Fizemos um quadrado e três médios a aproveitar os espaços, sendo valentes, sem renunciar às referências na frente, para podermos fazer-lhes estragos nos espaços."