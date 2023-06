Luís Castro: reunião, adeus ao plantel e outra cara no treino do Botafogo

Treinador português já comunicou a John Textor que ruma ao Al Nassr.

Luís Castro já anunciou a saída do Botafogo. O treinador português, segundo realça o Globoesporte, esteve reunido com John Textor e informou o proprietário do clube brasileiro que vai rumar ao Al Nassr, clube saudita que tem Cristiano Ronaldo como grande estrela.

O técnico despediu-se do plantel e, desse modo, já não orientou a sessão de sexta-feira, cabendo esse papel a Lúcio Flávio, da equipa B. O Botafogo prepara já o encontro com o Vasco da Gama.

Luís Castro deixa a equipa na liderança do Brasileirão, com 30 pontos em 12 jornadas, mais sete do que o Grémio, segundo classificado. Em 81 jogos disputados, venceu 44, empatou 15 e perdeu 22 durante a passagem pelo Botafogo, que durou um pouco mais do que um ano e três meses.