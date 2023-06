Luís Castro responde ao Al Nassr depois do jogo de quinta-feira

Treinador português reuniu, por videoconferência, com o dono da SAD do Botafogo, John Textor, mas não deu resposta sobre o interesse do clube saudita. Decide o futuro nos próximos dias

Luís Castro vai orientar o Botafogo, pelo menos, contra o Magallanes, na quinta-feira, em jogo da sexta jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana. Só depois desse encontro haverá uma definição sobre a proposta do Al Nassr, clube onde atua Cristiano Ronaldo.

O treinador português tem uma proposta do clube árabe e esta tarde reuniu, via vídeoconferência, com o "dono" do clube, John Textor. Na conversa o treinador português garantiu que treina a equipa esta quinta-feira e só depois responderá ao convite do Al Nassr.

Luís Castro tem contrato até março de 2024 com os brasileiros. Segundo o Globoesporte, John Textor não propôs aumento salarial ou renovação para segurar Luís Castro.