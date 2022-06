Luís Castro recordou Mundial de 58: "Trabalhemos juntos para honrar o seu legado"

Luís Castro, treinador do Botafogo

Nilton Santos, Didi e Garrincha eram os 3 jogadores do Botafogo que ajudaram o Brasil a conquistar o título de campeão do Mundo, o primeiro de cinco

A comandar o Botafogo nos últimos meses, Luís Castro não passou ao lado da data de 29 de junho, uma das mais importantes da história do futebol brasileiro. O técnico recordou o triunfo no Mundial de 58 e assinalou a contribuição das lendas do clube que agora orienta.

"O país do futebol, do qual brota talento como água numa cascata, ganhava o seu primeiro Mundial neste dia em 1958. A contribuição de Nilton Santos, Didi e Garrincha, do nosso Glorioso, foi fundamental. Honremos juntos o seu legado. Pelo Botafogo, pelo futebol", escreveu, nas suas redes sociais.

Recorde-se que, para além de 1958, o Brasil foi ainda campeão do Mundo em 1962, 1970, 1994 e 2002.

