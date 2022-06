Luís Castro recebe voto de confiança de Textor: "Ele e eu deixámos claro..."

Treinador português passa pela pior fase da época ao leme do Botafogo.

A atravessar a pior fase da temporada pelo Botafogo, na sequência de três derrotas consecutivas e um empate, Luís Castro recebeu um voto de confiança de John Textor, proprietário do emblema brasileiro. "É meu sócio e é o líder do nosso projeto. Ele e eu deixámos claro que o nosso objetivo este ano passava por consolidar a nossa posição como clube da Série A. Todos sabíamos que ele estava a iniciar a época com um plantel de transição para o futuro e isso não mudou", defendeu Textor, recusando a saída do treinador português.

Sobre o último desaire (4-0) ante o Palmeiras de Abel Ferreira, o empresário ilibou Castro. "Ninguém esperaria que entrássemos no estádio da melhor equipa do campeonato, com uma equipa em construção, e apagássemos 40 anos de frustração", sublinhou.

Atual 15.º classificado, o Botafogo recebe o Avaí na segunda-feira.