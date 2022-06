Luís Castro: "Quero morrer a desempenhar a minha profissão"

Luís Castro aborda os primeiros meses no comando do Botafogo e avisa que nem tudo pode ser medido pelos resultados. Na entrevista ao Globoesporte relata ainda o que falta ao futebol brasileiro

A pressão dos resultados: "Esperam de mim resultados e não foi só para isso que eu vim. Vim para outras coisas mais, mas já percebi que elas só acontecem com bons resultados. Senão eu rapidamente levo o caminho de volta"

Ambição sem idade: "O mundo é feito de padrões instituídos na sociedade. Acham que as pessoas de 55, 60 anos devem se aposentar. Eu nunca tive tanta ambição. Não quero fechar a minha vida profissional. Quero morrer a desempenhar a minha profissão. Sei que para isso eu tenho que estar permanentemente atualizado, tenho que me rodear dos melhores. Não posso ter assistentes com 80 ou 70 anos e que queiram aposentar-se. Tenho que estar cercado de gente cheia de ambição independente da idade. É isso. Não quero parar. E, para não parar, tenho que ter bastante ambição."

Resultados e revolução: "Para nós promovermos uma revolução não podemos andar pela superfície das coisas. Temos que ir às fundações, lá bem fundo. Essa revolução só é feita se formos aquilo que é necessário para um clube exercer essa revolução. Neste momento, quando fala da revolução, há um conjunto de ideias e pensamentos que vem à cabeça e que me revolta muito. Porque as pessoas falam nessa revolução, mas olham sempre para os resultados que são necessários para se fazer essa revolução. E essa revolução é que vai dar origem a resultados. Mas aqui está o contrário. Os resultados é que têm que sustentar essa revolução. Isso anda na minha cabeça, numa velocidade a 200 por hora. Não estou a perceber direito o que querem. Porque já senti na pele o que é ter bons resultados e já senti o que são resultados ruins, mas ninguém fala de projeto e de evolução."

Sem revolução: "Não se muda. Mas, então não falem em revolução. Não há revolução nenhuma quando as coisas continuam na mesma. O que interessa é o resultado. Então vamos assumir que é o resultado. Não interessa mais nada, é só o resultado e acabou. As pessoas só esperam resultados de mim. Não esperam intervenção. Não me perguntam se já estive na formação, nem se tive alguma intervenção no novo centro de treinos, aproveitamento dos jogadores na formação do clube. Ninguém pergunta nada disso."

A cobrança: "Esperava que houvesse intenção e ambição de ter um futebol brasileiro cada vez melhor, estádios que os relvados fossem muito bem cuidados, com obrigatoriedade de que cada clube tivesse um Centro de treinos de nível para dar asas a essa ambição cada vez maior. Esperava que não acontecesse aquilo que aconteceu no último jogo de forma tão evidente. Esperava que os erros que nós obtemos muitas vezes fossem mais tolerados porque a condição humana é uma condição de fragilidade e erro. E já sei que não podemos errar muito, mas há sempre esse momento de erro e de alguma fragilidade."