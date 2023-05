Luís Castro: "Quero ganhar e, na dúvida, quero que apite para mim, mas..."

Declarações do técnico português, no final do encontro entre Botafogo e Fluminense (1-0), referente à sétima jornada do Brasileirão

Depois de duas derrotas em diferentes competições, o Botafogo regressou aos triunfos em grande estilo, batendo o candidato Fluminense, por 1-0. Luís Castro gostou do que viu e destacou a importância dos adeptos.

"Quero enaltecer os jogadores e todo o plantel. Além disso, falar também dos adeptos, estão comprometidos com a equipa. É fundamental os jogadores sentirem que podem arriscar e falhar. É decisivo", explicou, no final do encontro.

O técnico português, que lidera o Brasileirão, brincou ainda com o tema da arbitragem.

"Quero ganhar, e, na dúvida quero que apite para mim, mas não é assim. Ele tem de apitar pela consciência dele. Confio nele, como confio em todos, sabendo que vão errar como eu erro e como todos erramos. Só que os erros deles são mais visíveis", atirou.

Com seis vitórias e uma derrota nas primeiras sete jornadas, o Botafogo lidera de forma isolada o Brasileirão. O Palmeiras, de Abel Ferreira, com 15 pontos, é um dos perseguidores.