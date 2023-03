Luís Castro quase foi atingido por copo lançado por adepto do Botafogo

Luís Castro foi vaiado pelos adeptos do Botafogo e quase foi atingido por um copo lançado da época. O Fogão empatou 0-0 com a Portuguesa, nas meias-finais da Taça Rio.

Na noite de sábado, o Botafogo empatou (0-0) no terreno da Portuguesa, num jogo referente à primeira mão das meias-finais da Taça Rio. E os adeptos estão muito insatisfeitos com a prestação da equipa e, consequentemente, com o treinador Luís Castro.

Quando se dirigia para o túnel de acesso aos balneários, o técnico português foi vaiado pelos adeptos do Fogão e um deles lançou um copo na direção de Luís Castro, que por pouco não o atingiu.

Na sala de imprensa, o treinador comentou a contestação: "O futebol é feito de emoções, que geram sentimentos e um conjunto de palavras e atos. Não tenho que criticar ou elogiar. Só tenho de fazer minha reflexão do que é o futebol brasileiro e seu contexto. Sei bem o contexto em que estou inserido. Sei bem o que querem os jogadores, treinadores, media. As minhas reflexões já foram feitas, já entendi o contexto e o que me espera em cada jogo. Todos nós balançamos na vida. Vocês no vosso posto, podem sair. Até da própria vida. Isso não me preocupa. A única coisa que me preocupa é a forma séria como me entrego no trabalho. Tenho 50 anos no futebol. Há coisas que interessam para alimentar a máquina", afirmou.