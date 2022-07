Luís Castro prestes a receber dois reforços no Botafogo

Desta forma, John Textor, proprietário do clube, faz a vontade ao treinador português, que tinha exigido reforços para acabar com o trajeto irregular da equipa.

De acordo com informação avançada no site "Globoesporte", o Botafogo está prestes a fechar as contratações do médio-ofensivo Carlos Eduardo e do avançado Luís Henrique.

O primeiro, que já tinha trabalhado sob o comando de Luís Castro no FC Porto, vai assinar até 2024 após rescindir com os sauditas do Al-Ahli, enquanto o segundo chegará ao Rio de Janeiro cedido pelo Marselha com uma opção de compra de 8 M€ que será automaticamente ativada caso o jogador ultrapasse um determinado número de jogos pelo Fogão.

