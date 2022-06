Luís Castro "preocupado" com a má fase: "Nunca vendi ilusões, porque vim muito de baixo"

Fogão perdeu pela terceira vez consecutiva e não vence há quatro jogos. Ocupa o 15.º lugar do campeonato, com 12 pontos, a um da zona de despromoção.

O Botafogo não atravessa uma boa fase e Luís Castro tem consciência de que está dependente dos resultados. Após a derrota (4-0) sofrida em casa do Palmeiras, de Abel Ferreira, o treinador português assumiu que há coisas a mudar e deixou claro que vai sempre assumir responsabilidades, estando preparado para sair se assim tiver de ser.

"Não está em causa o nosso trabalho e aquilo que devemos fazer com a equipa. Mas está em caso em termos de resultados. Mas se os resultados não aconteceram, não estão a acontecer, [a demissão] é o que me espera. No futebol não há diferentes formas de olhar para as instituições. Se eu não ganhar, tenho que sair e entrar outro para o meu lugar. Não há meios termos, não há nada escondido. O pior na vida é não sermos claros naquilo que fazemos todos os dias", adiantou, na conferência de Imprensa que se seguiu ao jogo.

"O projeto não vive de treinadores, mas sim de si próprio. Estou muito preocupado. Embora seja uma equipa em construção, temos que mudar algumas coisas. As coisas estão muito claras na minha cabeça. Entendo que a vida do treinador é de vitórias e resultados. Isso para mim está claro. Sei assumir as minhas responsabilidades. No dia em que a equipa não for digna, o primeiro a sair sou eu. Nunca vendi ilusões, porque vim muito de baixo", afirmou ainda.

Na quinta-feira, Paulo Sousa, outro dos técnicos portugueses no Brasileirão, deixou o comando técnico do Flamengo.