Luís Castro: "Nunca vão conseguir mudar a minha consciência"

Declarações de Luís Castro, treinador do Botafogo, após o triunfo por 1-0 sobre o São Paulo, depois de cinco jogos sem vencer.

Triunfo após cinco jogos sem vencer: "O futebol está muito ligado ao resultado. Se perguntar a alguém o que é o projeto Botafogo, vão dizer que é o resultado. Não é academia, centro de treinos, organização interna... É o resultado. Nós sentimos o peso de como se olha o futebol no Brasil e no mundo. Estamos felizes com o resultado, é isso o que sentimos."

Invasão dos adeptos ao centro de treinos: "Isso não nos motiva, é uma ilusão. Já falei sobre o tema, então o assunto está encerrado. Já tive oportunidade de dizer que o Campeonato Brasileiro talvez seja o mais difícil do mundo. É uma pena que o Brasil não venda bem o seu campeonato. Está na hora de nos juntarmos para vender um dos melhores campeonatos do mundo."

Jogadores dedicados: "Caem uns, levantam-se outros. Vamos seguir em frente e projetar a equipa nos próximos dois dias. Todos têm capacidade para jogar, porque são todos muito honestos, dignos e dedicados no seu trabalho. Nunca nenhum jogador chegou atrasado a nenhum treino do Botafogo. Eu respeito muito a Imprensa, mas há uma coisa que vocês [jornalistas] nunca vão conseguir: mudar a minha consciência. Podem colocar um jogador fora, mas eu nunca faço isso. Tenho sempre os jogadores "inteiros" para trabalhar. Nunca pus nenhum jogador de lado. O meu trabalho é colocá-los a um nível alto para que eles possam jogar e dar o máximo em campo. O tempo do futebol exige paciência. O mundo pede uma velocidade vertiginosa, quer tudo para ontem. Isso não existe no futebol."

No futebol é preciso paciência: "Tenham um pouco de paciência e ajudem-nos a educar quem não a tem. Nós, treinadores, temos muita paciência com vocês. É uma pena vocês [jornalistas] não terem tanta paciência connosco. Sei que quando voltar a perder vão crucificar-me. E não tem mal. A equipa queria muito ganhar o jogo porque sentiu que não esteve no seu melhor nas últimas partidas, assim como treinador. Precisávamos de uma vitória para perceber que o caminho que fizemos nos últimos jogos não era o nosso."