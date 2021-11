Luís Castro: "Nesse caso, é melhor ir-me embora porque não estou aqui a fazer nada"

O Al-Duhail, de Luís Castro, recebe o Al-Sadd, treinado por Xavi. As duas equipas estão separadas por três pontos ao cabo de oito jornadas da Liga do Catar

"Um jogo de futebol nunca é jogo de vida ou morte. No futebol existem três resultados possíveis: ganhar, perder ou empatar. O campeonato não vai acabar no próximo jogo" afirmou Luís Castro, na antevisão da receção do Al-Duhail ao líder do campeonato do Catar, o Al-Sadd.

Separados por três pontos, as equipas defrontam-se esta quarta-feira naquele que pode mesmo ser o último jogo de Xavi na equipa catari, ele que tem sido associado ao Barcelona.

"Por muito que o queiram dizer, o campeonato não vai acabar. Se assim for, se entenderem que, se perder o próximo jogo, o campeonato acaba, então, nesse caso, é melhor ir-me embora porque não estou aqui a fazer nada. É estar a jogar tudo no próximo jogo e isso não existe. Olhamos para o jogo com responsabilidade, com a importância que ele tem, mas não como um jogo decisivo", disse ainda o treinador português do Al-Duhail