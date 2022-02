Luís Castro dá o "sim" ao Botafogo

Técnico português, que também estava a negociar com o Corinthians, aceitou as condições propostas pelo proprietário John Textor e vai trocar o Al-Duhail pelo emblema do Rio de Janeiro

Luís Castro está prestes a assumir, sabe O JOGO, o comando técnico do Botafogo, deixando assim o Al-Duhail, que ainda orienta esta segunda-feira. Disputado por Corinthians e Botafogo, o treinador português já tinha dado aval ao conjunto paulista, mas aceitou agora o convite do clube detido por John Textor, empresário norte-americano que manifestou interesse em adquirir uma participação também na SAD do Benfica.

O técnico luso mostrou-se seduzido pelo projeto a longo prazo apresentado pelos cariocas, razão pela qual decidiu deixar o Al-Duhail, no qual ingressou esta época, após deixar o Shakhtar Donetsk. Esta segunda-feira, Luís Castro ainda vai orientar a equipa ante o Qatar SC, partida após a qual deverá anunciar a sua partida rumo ao Brasil, onde se vai encontrar com Abel Ferreira (Palmeiras) e Paulo Sousa (Flamengo) - que também se mudou recentemente para terras brasileiras.

Segundo revelou ontem o portal "Globoesporte", Luís Castro teve uma reunião virtual na noite de sábado com um responsável do Botafogo, decisiva para a opção do técnico, que terá agora a possibilidade de reformular a estrutura do clube até às equipas da formação. A mesma fonte indica que John Textor está disposto a pagar 3,5 M€ por ano para contar com o luso.