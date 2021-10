Luís Castro lembra James e Brahimi, mas também deixa um aviso para domingo

Treinador português falou antes do embate frente ao Al-Rayyan, jogo do campeonato do Catar.

Luís Castro, treinador do Al-Duhail, fez este sábado a antevisão ao encontro com o Al-Rayyan, referente à sexta jornada do campeonato do Catar.

Pela frente, o técnico português terá dois jogadores que bem conhece e aos quais fez referência antes do jogo. "É obrigação dos treinadores recuperarem os jogadores e colocá-los pronto para jogar. Mesmo os que dizem que estão muito cansados estarão prontos para entrar em campo no domingo. Quando nós falamos do ataque do Al-Rayyan, estamos a falar de jogadores de alto nível, como o James e o Brahimi, que têm muita qualidade, mas não se esqueçam da qualidade dos nossos. É nisso que estou focado. É sempre na minha equipa e nos meus jogadores que eu penso em primeiro lugar", afirmou Luís Castro.

O Al-Duhail está no segundo posto do campeonato, com 12 pontos, a três do líder Al-Sadd, que tem mais um jogo realizado. O Al-Rayyan tem seis pontos contabilizados.