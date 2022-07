Luís Castro deixa críticas e lança ideia: "O futebol precisa de um VAR do VAR"

Luís Castro, treinador do Botafogo

Redação com Lusa

Botafogo regressou às vitórias, mas técnico português não ficou convencido com arbitragem.

O Botafogo, do treinador português Luís Castro, regressou na segunda-feira à noite às vitórias, ao triunfar por 1-0 na visita ao Bragantino, em jogo que "fechou" a 15.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Depois de uma derrota no "Brasileirão" e outra na Taça do Brasil, a equipa "carioca" conseguiu ser eficaz num jogo com poucas oportunidades, em que valeu o golo de Vinicius Lopes, aos 65 minutos.

No encontro, o VAR teve papel importante, ao reverter dois lances de golo do Bragantino, aos 61 e 70 minutos, ambos por fora de jogo, além do apoio na expulsão de Eric Ramires, aos 90+4, também na equipa da casa.

No final, Luís Castro foi crítico em relação ao VAR, explicando que o videoárbitro (VAR) acabou por complicar e gerar confusão, quando está numa posição mais confortável do que o próprio árbitro na análise dos lances.

"Como é que um VAR pode pedir ao árbitro para ver um lance em que não existe dúvida nenhuma", disse o técnico, acrescentando que "o futebol precisa de um VAR do VAR".

Com o triunfo na segunda-feira, o Botafogo sobe ao nono lugar, com os mesmos 21 pontos do Flamengo, que na ronda venceu o Santos (2-1), levando os paulistas a caírem para a 10.ª posição.

O campeonato brasileiro é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 29 pontos, enquanto o Corinthians, de Vítor Pereira, é quatro, a três pontos da frente.