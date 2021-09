Luís Castro inicia disputa do campeonato do Qatar com goleada

Técnico português, que observou o Al-Duhail a demonstrar grande capacidade finalizadora, vai em busca da conquista de um novo título internacional

O treinador Luís Castro estreou-se, este domingo, no campeonato de futebol do Qatar com um robusto triunfo forasteiro do Al-Duhail no terreno do Al Khor, por 4-1, sendo o primeiro líder da prova.

O brasileiro Rafael Vaz colocou os anfitriões na frente, logo aos quatro minutos, porém o conjunto orientado pelo técnico luso respondeu com tentos do queniano Michael Olunga, aos 34 e 68, este de penálti, de Ismaeel Mohammad, aos 50, e de Khalid Mohamed, aos 89.

Campeão na Ucrânia ao serviço do Shakhtar Donetsk, em 2019/20, Luís Castro procura um novo título internacional, em que equipa que já foi treinada por um português, Rui Faria entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020.