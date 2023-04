Luís Castro goleia na Sul-americana: "Talvez tenha sido a melhor exibição do ano"

Luís Castro, treinador do Botafogo

Botafogo goleou os peruanos da Universidad César Vallejo por 4-0.

O Botafogo, treinado por Luís Castro, goleou na madrugada desta sexta-feira por 4-0 na receção à Universidad César Vallejo, do Peru, atingindo a primeira vitória na fase de grupos da Taça Sul-Americana, à segunda jornada.

O marcador foi aberto aos 14 minutos, por intermédio de Victor Sá, sendo que o adversário ficou reduzido a dez unidades aos 45 minutos, após expulsão de Anderson Villacorta, seguida pelo segundo golo do "Fogão", apontado pelo ex-FC Porto, V. Guimarães e Nacional, Tiquinho Soares.

Na segunda parte, o ex-FC Porto e Estoril Carlos Eduardo (57') e Tchê Tchê (73'), de grande penalidade, fixaram os números finais da goleada, que permitiu que o Botafogo se isolasse no segundo lugar do Grupo A da Taça Sul-americana, com quatro pontos.

No primeiro lugar segue o LDU Quito (Equador), que passou a liderar o grupo com seis pontos após ter goleado em casa por 0-4 o Magallanes (Chile), terceiro classificado com um ponto. Em último e ainda sem pontos está a Universidad César Vallejo.

Após a partida, Luís Castro salientou o que considerou ter sido uma exibição completa a todos os níveis.

"Talvez tenha sido a melhor exibição [do ano]. Contra o São Paulo, já tinha sido uma boa partida [vitória por 2-1], mas de uma forma diferente. Com um bom momento defensivo e ataques rápidos, a equipa tinha dado boas mostras de segurança. Hoje, talvez tenha sido de forma global, contando os dados da primeira e da segunda parte, a melhor exibição da equipa do ano, numa competição que nós gostamos muito de disputar", analisou.