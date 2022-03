Luís Castro ganha troféu na despedida do Al-Duhail

Técnico português, que está de partida para assumir o comando do Botafogo, viu a equipa do Catar golear na decisão da taça do país

A finalizar a passagem pelo Al-Duhail, Luís Castro levou o emblema catari à conquista da Emir Cup, a primeiro (e única) do palmarés pessoal no Médio Oriente. A equipa do treinador português goleou, esta sexta-feira, o Al-Gharafa, por 5-1, e ergueu o troféu do Catar.

Ao intervalo, já o Al-Duhail, que afastou, na semifinal, o campeão Al-Sadd, vencia por 2-0, com golos de Edmilson Júnior e Olunga. Almoez ampliou aos 52', antes de o Al-Gharafa, que teve o ex-Benfica Gabriel no onze, reduzir por Alaaeldin.

Sassi (58'), e Fahmi (86') deram contornos mais expressivos ao resultado verificado na final da Emir Cup, que fora conquistado a também em 2016, 2018 e em 2019.

Como noticiámos, Luís Castro aceitou o convite de John Textor, proprietário do Botafogo, para assumir o comando técnico da equipa brasileira. É esta a aventura que se segue na carreira do técnico luso, cessando o vínculo com o Al-Duhail hoje, por mútuo acordo.