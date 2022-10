Luís Castro: "Fiquei admirado quando percebi que o Brasil não conhecia o Tiquinho"

Declarações de Luís Castro, treinador do Botafogo, após a vitória (1-0) na visita ao São Paulo, em jogo da 31ª jornada do Brasileirão.

Vitória: "Atingimos o nosso primeiro objetivo que era a permanência na Série A. Se não está totalmente garantido, está praticamente. Agora vamos para o segundo objetivo, que é tentar uma das vagas internacionais, na Sul-Americana ou Libertadores. Vamos lutar arduamente. Queremos sempre mais. Vamos enfrentar o Internacional com vontade de vencer o jogo".

Segundo triunfo seguido no campeonato: "No campeonato nós queremos pontos, queremos jogar bem, queremos vitórias. As vitórias em casa têm o mesmo valor em termos pontuais, mas é o nosso estádio, os nossos adeptos, e gostaríamos de ter mais vitórias. O que mais nos entristece é a tristeza dos nossos adeptos, quando não conseguimos. Às vezes, são questões que não controlamos".

Tiquinho Soares marcou o golo da vitória, aos 90': "Fiquei admirado quando percebi que o Brasil não conhecia o Tiquinho. Muita gente duvidou dele, um jogador que passou pelo FC Porto, um jogador de Liga dos Campeões. E ele já dá uma resposta a todos, responde em campo e não com palavras. Um jogador de futebol é o que ele faz em campo e não o que diz nas redes sociais. A verdade está no campo".