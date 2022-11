Luís Castro falha Libertadores e António Oliveira garante permanência no Brasileirão

Na última jornada do campeonato brasileiro, o Botafogo, de Luís Castro, empatou 1-1 na casa do Athletico Paranaense, falhando a qualificação para a próxima edição da Taça Libertadores por dois pontos. Já o Cuiabá, treinado por António Oliveira, venceu em casa o Coritiba (2-1) e garantiu a permanência.

A edição de 2022 do Brasileirão chegou este domingo ao fim. Já conhecido o campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, restava saber as posições finais das equipas que ambicionavam a qualificação para a próxima edição da Taça Libertadores e ainda as contas da permanência.

Ora, o Botafogo, treinado por Luís Castro, empatou 1-1 na casa do Athletico Paranaense e, fruto das vitórias do Atlético Mineiro frente Corinthians, de Vítor Pereira, (1-0), e do Fortaleza diante do Santos (2-0), falhou o acesso à competição sul-americana por apenas dois pontos, ficando na 11.ª posição, com 53.

Já o Cuiabá, orientado por António Oliveira, garantiu a permanência no principal escalão canarinho, ao vencer por 2-1 na receção ao Coritiba, num jogo em que o adversário ficou reduzido a dez unidades a partir dos 49 minutos.

Equipas classificadas para a Taça Libertadores:

1.º lugar - Palmeiras, 81 pontos

2.º - Internacional, 73

3.º - Fluminense, 70

4.º - Corinthians, 65

5.º - Flamengo, 62

6.º - Athletico Paranaense, 58

7.º - Atlético Mineiro, 58

8.º - Fortaleza, 55

Equipas despromovidas à Série B:

17.º lugar - Ceará, 37 pontos

18.º - Atlético Goianense, 36

19. - Avaí, 35

20.º - Juventude, 22