Luís Castro "falha" arranque do Brasileirão por falta de licença de trabalho

Técnico não tirou o visto em tempo oportuno para dar entrada na CBF e estará num camarote em contacto com um adjunto

Luís Castro não vai orientar o Botafogo, no próximo domingo, na primeira jornada do Brasileirão, ante o Corinthians, a partir do banco de suplentes, por falta de licença de trabalho, escreve o jornal desportivo brasileiro "GloboEsporte".

O técnico, que será substituído por um adjunto, não tirou o visto em tempo oportuno para poder ser registado, até à passada sexta-feira (último dia útil), nos serviços administrativos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Luís Castro estará, no primeiro jogo do Botafogo no Brasileirão 2022, num camarote do estádio Nilton Santos, em contacto com o adjunto, local para onde irá após ser apresentado, no relvado, aos adeptos do emblema do Rio de Janeiro.

Segundo o "GloboEsporte", o técnico estará ao comando do Botafogo, a partir do banco de suplentes, na visita ao Ceará (segunda jornada do Brasileirão).