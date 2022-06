Luís Castro fala em "situação horrível" após nova derrota: "Estamos ainda mais pressionados"

Botafogo voltou a perder e caiu para a zona de despromoção. Luís Castro diz que os apupos dos adeptos são normais.

O Botafogo perdeu com o Avaí, por 1-0, na noite de segunda-feira - quarta derrota consecutiva - e a equipa foi vaiada pelos adeptos. Luís Castro, treinador do Fogão, diz que entende a reação da "torcida" e admite que está a passar uma "situação horrível".

"Era importante ganhar, não o fizemos e é uma situação horrível para nós. O adversário destabilizou-nos e a equipa nunca conseguiu encontrar-se. Não vou dizer que é normal, mas é importante a equipa ter peso e experiência para estas situações. O que posso dizer é que se já estávamos pressionados, agora estamos mais, não há que esconder. Se as coisas começassem mal e tivéssemos melhorado seria melhor, mas aconteceu o contrário. Precisamos que todos deem o seu melhor", comentou o português na conferência de Imprensa que se seguiu ao jogo.

"Um adepto nunca fica contente quando a sua equipa está numa situação destas. Vejo com normalidade [os assobios]. Não há nenhum adepto do Botafogo que esteja contente com a situação neste momento. É normal. Não pode haver ninguém dentro do estádio que goste do resultado", afirmou.

Sobre as críticas, o técnico disse ainda: "Dignidade e trabalho orientaram sempre a minha vida e assim continuará a ser, mesmo que eu seja ofendido por todos. Nada me desvia do meu caminho, o trabalho que faço é muito pensado. Não ganho sempre, tenho temporadas más, como todos os trabalhadores. Uma coisa que não muda é a forma como encaro o meu trabalho. Podemos não jogar bem mas lutamos até a exaustão. O futuro do Botafogo passa por nos conseguirmos levantar após as derrotas."