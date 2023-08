Luís Castro fala em "momentos difíceis" e pede reforço para o Al Nassr

Declarações após o segundo desaire seguido no campeonato saudita.

Depois de conquistar a Liga dos Campeões Árabes, numa final frente ao Al Hilal, de Jorge Jesus, o Al Nassr teve uma entrada em falso no campeonato da Arábia Saudita, com duas derrotas em igual número de jogos.

"Precisamos de contratar um jogador para o coração da defesa", afirmou o treinador Luís Castro após o desaire frente ao Al Taawon, por dois golos sem resposta.

"Se ganhamos, não vemos os erros, mas quando perdemos, tudo é negativo. Não fomos uma equipa organizada no primeiro tempo e a nossa defesa foi muito permissiva para o adversário", apontou. "São momentos difíceis para nós após um excelente início de temporada com a conquista da Taça dos Clubes Campeões Árabes", lamentou.

Na segunda jornada, em Riade, o camaronês Léandre Tawanba marcou para os forasteiros, aos 20 minutos, e Ahmed Bahusayn, aos 90+6, com o Al Nassr lançado na frente à procura pelo menos do empate, confirmou o triunfo do Al Taawon, do treinador brasileiro Péricles Chamusca.