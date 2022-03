Luís Castro fala em dificuldades: "Não adianta comprar um carro e não ter estrada para andar"

O treinador português Luís Castro foi apresentado esta terça-feira como técnico do Botafogo.

Escolha pela Botafogo: "O primeiro dia é sempre um dia diferente, de muita comunicação interna. É com muita felicidade, sinto-me muito feliz por representar o Botafogo. É verdade que é um desafio difícil, que temos muitas dificuldades estruturais, temos algumas dificuldades em questão de treino. O que senti é que havia muita vontade de melhorar e trabalhar. Para mim, o trabalho é muito mais importante do que o talento. Acho que no Botafogo há muita gente com talento e com trabalho. Isso facilita mais as coisas. Escolhi o Botafogo e realmente tive outros convites, mas escolhi o Botafogo, escolhi estar aqui. Vamos falar das razões mais à frente, mas foi uma escolha consciente. Acredito muito no projeto e no que Textor quer para o projeto. Acredito nos adeptos e nas pessoas envolvidas no projeto. Sou uma pessoa de convicções."

Sobre o projeto: "Normalmente, quando traçamos objetivos de uma temporada, fazemo-lo de forma bastante otimista e para animar todos que nos envolvem. E muitas vezes não temos em conta o que envolve outras equipas. Os adversários também querem o campeonato. Vamos iniciar um projeto de construção, temos alguns jogadores que ainda poderão entrar e sair. Em relação a isso, quando estiver mais perto do fim do mercado, poderei falar melhor. Queria paz para fazer essa construção. Não é um projeto de um ano, mas de algum tempo. Os resultados é que compram tempo e espero que os resultados nos ajudam a comprar esse tempo. Espero que consigamos apresentar um bom futebol."

Dificuldades: "Não vamos esconder nada. Temos muitas dificuldades. Não temos espaço para treinar, mas não é desculpa. Vamos ter que ganhar assim mesmo. Sou responsável por tudo que acontece no Botafogo. Aceitei o clube como ele está e aceitei fazer o desenvolvimento dessa estrutura. Terminado o treino, perguntei onde treinaremos amanhã. Não sabemos. Hoje em dia é fundamental ter um Centro de Treinos. Não adianta comprar um carro e não ter estrada para andar com o carro. Vamos organizar rapidamente e tentar atravessar essa zona mais turbulenta e entrar em velocidade de cruzeiro. Os departamentos do clube estão muito bem definidos."

Sucesso de treinadores portugueses no Brasil: "Ganhar campeonatos e ter sucesso no futebol não pertence a um país. A globalização permite que possamos trabalhar em vários lugares. Fico feliz que Jesus e Abel tenham sucesso aqui. Mas nós apreciamos a forma como as equipas jogam e se manifestam. Gosto da mesma forma quando um treinador brasileiro e um português ganham. Eu fui treinado por Paulo Autuori e Marinho Peres, que muito me ensinaram. Não tenho mais ou menos responsabilidades, porque outros colegas portugueses tiveram sucesso. A minha consciência exige o máximo de todos."