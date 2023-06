Luís Castro estará mais perto do Al Nassr e família deverá ser decisiva

Proposta do emblema da Arábia Saudita é tentadora

Noutras circunstâncias, Luís Castro estaria tranquilíssimo, em perfeita harmonia com o seu Botafogo, a desfrutar a liderança isolada do Brasileirão, ele que na primeira época ao serviço dos alvinegros até foi muito contestado pelos adeptos - os mesmos que agora pedem a sua continuidade. Todavia, esta lua de mel parece ter os dias contados, pois da Arábia Saudita chegou um perigoso agitador que ameaça mudar o destino do treinador português. A proposta, como em muitos outros casos, é tentadora e o líder da equipa brasileira está inclinado a aceitar o convite de Al Nassr, onde irá comandar Cristiano Ronaldo e Talisca.

No Brasil, mais concretamente o "LANCE!", afirmam que o treinador estará "tentado" a aceitar a proposta e que a família terá um papel fundamental e a última palavra na decisão a tomar pelo antigo técnico de FC Porto, Rio Ave, Chaves, V. Guimarães, Shakhtar e Al-Duhail.