Luís Castro está na corda bamba: Botafogo analisa despedimento do treinador

Notícia no Brasil. Prestígio do técnico em queda e más exibições agudizam a crise, fazendo a direção do clube pensar em medidas drásticas

O Botafogo foi na última madrugada eliminado do Campeonato Carioca, terminando a primeira fase no quinto lugar (falhou assim o apuramento para as meias-finais da prova), e o futuro de Luís Castro está a ser debatido internamente no clube, escreve o Globoesporte.

A derrota em casa com a Portuguesa deixou Luís Castro numa situação difícil, cada vez com menos prestígio no clube e com as exibições a não ajudarem.

Segundo a publicação, medidas drásticas como o despedimento de Luís Castro estão a ser avaliadas pelo clube, que pretende ver se a situação melhora antes de agir.

Durante a partida com a Portuguesa foi chamado de "burro" pelos adeptos e insultado.