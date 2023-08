Luís Castro entusiasmado na Arábia: "Será um campeonato maravilhoso"

Técnico português do Al Nassr concedeu entrevista à Roshn Saudi League. Abordou a adaptação a um país e a uma cultura diferente e perspetivou a temporada e a competitividade do campeonato

Preparação: "Temos jogado muito, mas treinado pouco. É um desafio grande para todos, a reintegração e a presença de jogadores estrangeiros e sauditas. Acho que, para o futebol saudita, e mesmo para a seleção, vai ser muito bom. Haverá um crescimento do futebol no país e fico muito feliz por podermos estar todos a contribuir para que o futebol seja cada vez mais forte".

Paixão na Arábia: "O futebol é uma paixão. O futebol é muito interessante porque é uma modalidade que tem adeptos de forma transversal em todo o mundo, nuns países mais do que noutros, mas é transversal. Sente-se muito essa paixão na Arábia. Os estádios estão com muitos adeptos e eles são muito dedicados ao jogo, são muito participativos no jogo. É aquilo que eu tenho sentido".

Entusiasmo inicial: "Noto os adeptos muito animados e muito interessados no fenómeno. O futebol tem todas as condições para ser uma grande família. Aqui, na Arábia Saudita, os adeptos e os jogadores estão muito entusiasmados com o campeonato".

Exemplo do Brasil: "Sabemos que o título é o objetivo de algumas das equipas que disputam o campeonato. À semelhança de outros países, há equipas que têm mais capacidade para o fazer do que outras, mas, no futebol, muitas vezes há surpresas. Pensamos que vai vencer uma equipa, mas o resultado é outro. Venho do Brasil, onde isso está claramente a acontecer. O Botafogo não era um dos principais candidatos ao título, bem pelo contrário, e, neste momento, está com muitos pontos de avanço, em primeiro lugar".

Candidatos ao título: "Poderão existir quatro ou cinco candidatos ao título na Arábia Saudita. Vai tornar-se um campeonato muito competitivo. Acho que vai ser um grande campeonato. Nós, claramente, assumimo-nos também como um dos candidatos a ganhar o título, mas outros colegas treinadores e outros clubes também o vão fazer. São vários candidatos para um único lugar e será um campeonato maravilhoso."