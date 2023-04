Luís Castro enaltece ligação com plantel: "Fico sempre muito indignado..."

Declarações de Luís Castro, treinador do Botafogo, após a vitória por 2-1 na visita ao Bahia, de Renato Paiva, em jogo da segunda jornada do Brasileirão.

Análise: "Foi um jogo forte. Um jogo em que a minha equipa, como sempre, entregou-se por completo. Fomos uma equipa muito dedicada. Passámos por várias fases do jogo, desde uma entrada muito forte do Bahia, que nos criou dificuldades na saída. Eles afundaram-nos muito nos corredores, tivemos alguma dificuldade para sair. A partir dos 15/20 minutos, começámos a equilibrar o jogo. Na segunda parte, houve um bom controlo do jogo por parte do Botafogo. Chegámos ao golo e depois baixámos, mas entregámo-nos por completo no jogo, como é normal no grupo. Queríamos muito ganhar e conseguimos perante uma equipa muito bem-organizada, muito bem orientada e que jogou bem, mas a nossa teve uma dedicação total ao jogo e conseguiu uma boa vitória".

Concorrência no meio campo: "Não não tivemos alternância no meio campo em relação ao último jogo. Existe uma concorrência forte, saudável e eles respeitam-se uns aos outros. O jogador que vai a jogo respeita muito o que fica de fora, dedicando-se ao máximo. E quem fica de fora respeita muito quem vai a jogo. Eles sabem que tudo advém de uma semana de treinos. Os jogadores ficarem de fora do onze inicial não quer dizer que trabalham menos do que os outros. É uma questão de nós, em determinado jogo, necessitarmos de determinados jogadores para exercerem determinadas tarefas. Eles respeitam muito a decisão do treinador, são jogadores com um caráter muito bom".

Boa ligação com o plantel: "São jogadores que admiro muito e que defendo até aos meus limites. As minhas palavras são muito elogiosas porque trabalho com eles no dia-a-dia. Fico sempre muito indignado quando tentam dizer algo dos meus jogadores, porque sei em cada segundo de treino, em cada segundo de jogo, aquilo que eles sentem e que dão ao jogo. Resumindo, existe um respeito muito grande dentro do grupo e isso resulta sempre em energias positivas. Eles, para além da qualidade que têm, sabem que a nossa vontade tem de ser sempre maior do que o desafio que apanhamos pela frente. E hoje apanhámos um desafio enorme, mas apresentámos uma vontade ainda maior".