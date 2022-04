Luís Castro elogia Sauer, mas lembra: "É uma situação nova para ele e para outros jogadores"

Técnico português comentou exibição e estreia do reforço que veio do Boavista. Extremo/médio ofensivo canhoto foi titular e cumpriu os 90 minutos

Até há pouco tempo um dos jogadores mais importantes do Boavista, Gustavo Sauer já cumpriu os primeiros minutos com a camisola do Botafogo. O canhoto foi titular, jogou 90 minutos e, no final, Luís Castro comentou a estreia.

"Sauer? Já disse que esteve bem. Nós, hoje, no meio campo defensivo, estivemos a jogar com bola num 4-2-3-1 e, depois, no momento ofensivo dávamos largura máxima com Saravia e Diego, e depois Victor na segunda parte. Nesse movimento, o Sauer vinha para dentro, ele vinha a fazer a posição 10 nas costas do nosso 9, e ficava com os médios a fazer um quadrado com os dois homens da frente. Acabou por desgastar-se com o decorrer do jogo. É uma situação nova para ele e para outros jogadores também", explicou, no final da partida da Taça do Brasil, que o Botafogo venceu por 0-3, na casa do Ceilândia.

Questionado sobre se a equipa já tinha a cara de Luís Castro, o técnico português preferiu destacar o coletivo.

"A equipa terá sempre a cara do Botafogo. Isso é individualizar as coisas. O Luis Castro é só mais um na família Botafogo. Na primeira parte estivemos longe de fazer o que queremos, e na segunda parte estivemos mais próximos. Quer dizer que a equipa está a passar por momentos bons, e depois por momentos não tão bons. E passámos por momentos horríveis dentro do jogo, mas tivemos a capacidade de colocar a equipa no bom caminho e fazer um bom resultado", explicou.