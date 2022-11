Votação feita pelos adeptos.

Luís Castro, treinador do Botafogo, foi eleito pelos adeptos o treinador da 36.ª jornada do Brasileirão, depois do triunfo (2-0) em casa do Atlético Mineiro.

Com a referida vitória, a equipa comandada pelo treinador português continua a sonhar com a qualificação para a Taça Libertadores, sendo que precisa de terminar no mínimo no oitavo lugar, que neste momento é ocupado pelo Atlético Mineiro, com 52 pontos. Com duas jornadas por disputar, o Botafogo é 10.º, com 50 pontos.