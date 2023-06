Luís Castro e Tiquinho Soares eleitos os melhores do mês no Brasil

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Treinador português do Botafogo foi o melhor do mês de maio, assim como Tiquinho Soares o melhor jogador

Luís Castro, treinador do Botafogo, foi eleito o melhor técnico do Brasileirão no mês de maio, em votação realizada por jornalistas.

Foi, refira-se, a primeira vez que é premiado um treinador, pois até aqui apenas se distinguiam jogadores.

Nesse âmbito, Tiquinho Soares, também do Botafogo, foi eleito o melhor jogador de maio, repetindo a dose de abril.

Em cinco jogos em maio, o Botafogo venceu quatro.